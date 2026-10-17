به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا اظهار کرد: در پی انجام هماهنگی‌های لازم و با هدف مقابله با شکار غیرمجاز، مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در عملیاتی شبانه و با استقرار در ارتفاعات منطقه، تحرکات افراد مشکوک را در قالب دو تیم عملیاتی زیر نظر گرفتند.

احمد طهماسبی شاه‌منصوری افزود: با روشن شدن هوا، دو نفر در ارتفاعات مشاهده شدند که پس از رؤیت مأموران، به سمت خودروی خود در پایین‌دست ارتفاعات متواری شدند.

وی تصریح کرد: محیط‌بانان با اقدام به‌موقع موفق شدند یکی از این افراد را دستگیر کنند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا ادامه داد: در جریان این عملیات، دو قبضه سلاح شکاری شامل یک قبضه سلاح تک‌لول دارای مجوز و یک قبضه سلاح تک‌لول فاقد مجوز، به همراه لاشه یک قطعه کبک کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های اولیه، فرد دستگیرشده از یکی از استان‌های همجوار وارد شهرستان اندیکا شده بود، گفت: اقدامات قانونی در خصوص تخلفات صورت‌گرفته در دستور کار قرار دارد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست اندیکا تأکید کرد: گشت‌ها و پایش شبانه‌روزی زیستگاه‌های طبیعی با هدف حفاظت از حیات‌وحش و مقابله با شکار غیرمجاز ادامه دارد و با متخلفان در چارچوب قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.