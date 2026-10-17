مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: ۱۷ مورد تخریب و تصرف اراضی ملی در ۱۲ روستای ۶ شهرستان استان شناسایی و اقدامات قانونی برای برخورد با متهمان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، بهزاد شریفی‌پور اظهار کرد: اجرای طرح‌های ویژه صیانت از انفال و منابع طبیعی در استان کردستان با قدرت ادامه دارد و در تازه‌ترین اقدامات، یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری در ۶ شهرستان سروآباد، سنندج، بیجار، دیواندره، کامیاران و قروه موفق به شناسایی چندین فقره دست‌اندازی به اراضی ملی شدند.

وی افزود: در حوزه شهرستان سنندج طی بازرسی‌های انجام شده در روستا‌های گلین و لنج‌آباد، حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی که مورد تخریب قرار گرفته بود، شناسایی و متهمان مربوطه به واحد حقوقی این اداره کل احضار شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان ضمن تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با زمین‌خواری، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا آتش‌سوزی در عرصه‌های ملی، مراتب را از طریق شماره‌های امداد جنگل و مررعت اطلاع‌رسانی کنند.