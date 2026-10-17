شرکت هوش مصنوعی «آنتروپیک» (Anthropic) در اقدامی راهبردی، لایحه‌ای را برای قانون‌مند کردن ایمنی مدل‌های پیشرفته به دولت آمریکا ارائه کرد. این لایحه در حالی تنظیم شده که تلاش می‌کند تعادلی میان نظارت دولتی بر خطرات مرگبار و جلوگیری از مداخلات خودسرانه در توسعه فناوری ایجاد کند.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز و نشریه پولیتیکو، نمایندگان شرکت «آنتروپیک» لایحه‌ای را به قانون‌گذاران آمریکایی پیشنهاد داده‌اند که چارچوب‌های نظارتی بر ایمنی و امنیت مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی را تعریف می‌کند.

طبق این پیشنهاد، دولت آمریکا تنها در صورتی مجاز به توقف عرضه یا استفاده از یک مدل هوش مصنوعی است که خطری «قابل‌پیش‌بینی و قریب‌الوقوع» شناسایی شود؛ خطری که بتواند خسارتی بیش از یک میلیارد دلار به بار آورد و یا منجر به مرگ یا جراحت بیش از ۵۰ نفر شود. در این لایحه، منشأ این ریسک‌ها مواردی همچون ساخت سلاح‌های بیولوژیکی، نفوذ سایبری یا دور زدن سازوکارهای کنترلی توسط خودِ مدل ذکر شده است.

یکی از محورهای کلیدی این لایحه، الزام توسعه‌دهندگان به انجام آزمایش‌های پیشرفته، شفاف‌سازی نتایج و پذیرش ارزیابی‌های مستقل است. بر اساس این متن، ارزیابان مستقل باید به‌صورت دوره‌ای آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی را بررسی کرده و در صورت تشخیص خطر آنی، ظرف ۷۲ ساعت مراتب را به وزارت بازرگانی آمریکا گزارش دهند.

نکته حائز اهمیت در این لایحه، ایجاد سدی در برابر مداخلات بی‌رویه دولتی است؛ به‌گونه‌ای که هیچ نهاد یا مقام دولتی اجازه تعلیق خودسرانه روند توسعه یا به‌کارگیری داخلی مدل‌ها را نخواهد داشت و توقف فعالیت یک مدل، تنها پس از احراز خطر و با دستور قاضی امکان‌پذیر خواهد بود.

سخنگوی آنتروپیک اعلام کرده است که این لایحه در راستای پیشنهادات پیشین این شرکت در «چارچوب هوش مصنوعی پیشرفته» ارائه شده است، در حالی که وزارت بازرگانی آمریکا هنوز واکنش رسمی به این درخواست نشان نداده است.