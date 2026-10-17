­معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تامین ارز صنایع در سه سطح اولویت‌بندی شده و ساماندهی راهگذر‌ها (کریدور‌ها) و امکانات پشتیبانی نیز بر همین اساس دنبال می‌شود.



به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا انصاری درخصوص وضعیت تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید افزود: برای تامین مواد اولیه برنامه‌ریزی‌هایی را انجام داده‌ایم و در حال اولویت‌بندی هستیم. در این راستا، سه دسته اولویت در نظر گرفته‌ایم تا تامین ارز صنایع براساس این اولویت‌بندی انجام شود.

انصاری اضافه کرد: در گام بعدی به دنبال این هستیم که با محوریت سازمان توسعه تجارت و همچنین با همکاری سایر دستگاه‌ها، کریدور‌ها و امکانات لجستیکی کشور نیز بر اساس اولویت‌بندی در نظر گرفته‌شده برای تامین ارز، ساماندهی شود.

معاون وزیر صمت گفت: ما هم در زمینه تامین ارز و هم در حوزه لجستیک با مشکلاتی مواجه هستیم، اما تلاش می‌کنیم بر اساس اولویت‌بندی انجام‌شده پیش برویم.

انصاری افزود: براساس اولویت‌بندی‌ها بخشی از تعرفه‌ها را در اولویت یک برای تخصیص ارز قرار داده‌ایم. برای مثال، تعرفه‌های مربوط به صنعت شوینده در اولویت یک قرار دارند. تلاش می‌کنیم امکانات لجستیکی نیز در اختیار همین گروه قرار گیرد و سپس به‌ترتیب، اولویت‌های بعدی را دنبال کنیم.