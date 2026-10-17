رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امسال با روش جدید سرشماری از دوم آبان، به ۲۰ درصد از مردم که اطلاعاتشان ناقص است، مراجعه حضوری خواهد شد.

در سرشماری امسال، فقط به ۲۰ درصد مردم مراجعه حضوری می‌شود

در سرشماری امسال، فقط به ۲۰ درصد مردم مراجعه حضوری می‌شود

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صداوسیما، حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امسال با روش جدید سرشماری از دوم آبان، سراغ مردم خواهیم رفت. این سرشماری داده‌های مورد نیاز دولت برای بهتر شدن سیاست گذاری را فراهم می‌کند.

او افزود: این سرشماری ما را برای تکمیل و راه اندازی کامل GNAF کمک خواهد کرد. این سرشماری با حذف کاغذ و مراجعه به درب منازل ترکیبی اطلاعات را فرآوری میکند.

پور محمدی تاکید کرد: در این سرشماری به ۲۰ درصد از مردم مراجعه حضوری خواهد شد. آن هم افرادی که اطلاعاتشان ناقص است.