آموزش فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی و تبادل دانش مهارتی، رایزنی‌های خود را با نمایندگان دیپلماتیک کشور‌های عراق و ماداگاسکار آغاز کرد.

رایزنی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری با نمایندگان دیپلماتیک عراق و ماداگاسکار

رایزنی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری با نمایندگان دیپلماتیک عراق و ماداگاسکار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، هدف از این نشست‌ها، شناسایی فرصت‌های مشترک در حوزه آموزش‌های تخصصی و انتقال تجربیات مهارتی میان نیرو‌های انسانی دو طرف عنوان شده است.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان، در نشست مشترک با جانشین سرکنسولگری عراق در اصفهان و مشاور سرکنسولگری ماداگاسکار در ایران، بر ضرورت به‌کارگیری «دیپلماسی مهارت» به‌عنوان ابزاری مؤثر برای توسعه روابط اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد.

علوی سامانی در این دیدار با اشاره به نقش راهبردی آموزش‌های مهارتی در توانمندسازی سرمایه انسانی، گفت:امروزه مهارت‌آموزی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پاسخ‌گویی به نیاز‌های متغیر بازار کار جهانی است. وی افزود: توسعه همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز تبادل دانش فنی و تربیت نیروی کار ماهر متناسب با نیاز‌های اقتصادی کشور‌ها باشد..

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان با تأکید بر ظرفیت‌های زیرساختی و آموزشی استان چهارمحال و بختیاری، آمادگی این اداره‌کل را برای طراحی دوره‌های آموزشی تخصصی، تبادل تجربیات مهارتی و بهره‌گیری از توانمندی مربیان و متخصصان استان در چارچوب توافقات بین‌المللی اعلام کرد.

در این نشست، طرفین بر اهمیت تداوم رایزنی‌ها جهت تبدیل تعاملات اولیه به برنامه‌های عملیاتی و شناسایی دقیق نیاز‌های آموزشی کشور‌های هدف تأکید کردند. این اقدام در راستای معرفی توانمندی‌های آموزشی استان و گسترش مرز‌های آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح بین‌المللی صورت می‌گیرد.