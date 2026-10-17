به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات ۶ رشته ورزشی در فاصله یک روز تا برگزاری مراسم افتتاحیه بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، امروز پیگیری شد.

در رشته بوچیا، سه نماینده ایران به میدان رفتند و حاصل تلاش آنها یک برد و دو شکست بود.

مریم ملکی در گروه A کلاس BC۴ مقابل نماینده هنگ‌کنگ ۶ بر یک شکست خورد. او در دومین دیدار خود امروز به مصاف حریفی از قزاقستان می‌رود.

ندا غایبی در گروه B کلاس BC۱ در جدال با نماینده سنگاپور ۸ بر یک به برتری دست یافت. او امروز رقابت دیگری ندارد.

حسین اسماعیلی در گروه B کلاس BC۴ با نتیجه ۱۰ بر ۳ به نماینده هنگ‌کنگ باخت. او عصر امروز در دومین رقابت خود در این گروه مقابل نماینده تایلند به میدان می‌رود.