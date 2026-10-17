نشست آسیب‌شناسی و بررسی راهکار‌های بهبود فرآیند ساماندهی گردشگران ورودی از افغانستان و پاکستان، با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و نظارتی، وزارت امور خارجه، بخش خصوصی و معاونت گردشگری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرآیند ساماندهی گردشگران ورودی از افغانستان با ابتکار و راهبری معاونت گردشگری و همکاری نهاد‌های مرتبط، با هدف پیشگیری از رسوب گردشگران، ارتقای مدیریت ورود و طراحی محصولات جدید گردشگری، از جمله سفر‌های تفریحی و زیارتی در کنار گردشگری سلامت، شکل گرفته است؛ طرحی که توسعه آن به بازار پاکستان نیز در دستور کار قرار دارد.

در نشست آسیب‌شناسی این فرآیند که با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان به‌صورت برخط، وزارت اطلاعات، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، نهاد هماهنگ‌کننده، نمایندگان منتخب بخش خصوصی و معاونت گردشگری برگزار شد، مسائل و موانع موجود، چالش‌های اجرایی و مواردی از ناهماهنگی میان دستگاه‌های دخیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های مسئول و فعالان بخش خصوصی، بر ضرورت تقویت تعاملات بین‌دستگاهی و استمرار تبادل اطلاعات دقیق و مستند تأکید کرد. بر همین اساس، مقرر شد نهاد هماهنگ‌کننده، گزارش‌های مستمر و هفتگی از روند اجرای طرح و وضعیت گردشگران را به معاونت گردشگری ارائه کند تا امکان پایش دقیق‌تر عملکرد و اتخاذ تصمیم‌های اصلاحی فراهم شود.

تسهیل صدور روادید متناسب با مدت سفر

بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این نشست، مقرر شد روادید گردشگری و زیارتی اتباع افغانستان با اعتبار حداکثر ۳۰ روز و در صورت اقتضای برنامه سفر، برای مدتی کوتاه‌تر و متناسب با مدت تور صادر شود. این تصمیم با هدف انطباق مدت اقامت با برنامه سفر و تقویت نظارت بر اجرای فرآیند ساماندهی اتخاذ شد.

همچنین مقرر شد پس از ارزیابی و پایش عملکرد آژانس‌های مشارکت‌کننده از سوی وزارت اطلاعات، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و معاونت گردشگری، سهمیه دفاتری که عملکرد مطلوب و سابقه قابل قبول در اجرای این فرآیند داشته‌اند، متناسب با نتایج ارزیابی افزایش یابد.

مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی با تأکید بر ضرورت نگاه ملی به این طرح و اولویت‌دادن به منافع کشور، تصریح کرد توسعه فرآیند ساماندهی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که در صورت اطمینان از مدیریت صحیح سفر‌ها و جلوگیری از رسوب گردشگران، امکان بهره‌مندی دفاتر بیشتری از ظرفیت ایجادشده فراهم شود و موانع غیرضروری در مسیر اجرای هماهنگ طرح برطرف شود.

توسعه همکاری‌ها برای ورود گردشگران پاکستانی

در ادامه این نشست، توسعه فرآیند ساماندهی گردشگران ورودی از پاکستان نیز مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم برای پیشبرد این موضوع با همکاری وزارت امور خارجه انجام شود.

همچنین حاضران بر ضرورت شکل‌گیری هماهنگی مؤثر، مستمر و برخط میان دستگاه‌های سیاست‌گذار، نظارتی و اجرایی تأکید کردند؛ هماهنگی‌ای که می‌تواند ضمن رفع موانع اجرایی، به حفظ دستاورد‌های طرح، افزایش اعتماد میان بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول و فراهم‌شدن زمینه توسعه بازار‌های هدف گردشگری کشور کمک کند.

ثبت عملکرد مطلوب در دو ماه نخست اجرای طرح

بررسی عملکرد حدود دوماهه ۳۰ دفتر مشارکت‌کننده و گزارش نشدن حتی یک مورد رسوب گردشگر در این دوره، از دستاورد‌های مهم فرآیند ساماندهی عنوان شد؛ نتیجه‌ای که ضرورت استمرار پایش، تقویت سازوکار‌های نظارتی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت دفاتر واجد شرایط بیشتر را برجسته می‌کند.

در همین راستا، مرحله دوم فرآیند با هدف شناسایی دفاتر واجد شرایط و افزایش تعداد دفاتر مشارکت‌کننده آغاز شده است؛ اقدامی که می‌تواند ضمن گسترش ظرفیت اجرایی طرح، زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از بازار‌های گردشگری افغانستان و پاکستان و توسعه محصولات متنوع زیارتی، تفریحی و سلامت‌محور را فراهم سازد.