مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد، پس از ۱۵ سال بلاتکلیفی شبکه برق جمعه‌بازار یاسوج ساماندهی با هزینه ۲۰ میلیارد ریال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گفت: جمعه بازار یاسوج بار‌ها شاهد آتش‌سوزی‌های ناشی از انشعابات غیرمجاز برق بود.

رسول روستایی با بیان اینکه ساماندهی شبکه برق جمعه‌بازار یاسوج در قالب طرح «مهتاب»، تحولی بنیادین برای ساکنان است افزود: پس از ۱۵ سال بلاتکلیفی ناشی از اختلافات میان مستأجران و دستگاه‌های اجرایی، شبکه برق جمعه‌بازار یاسوج ساماندهی شد.

وی با اشاره به اینکه جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، نصب تابلو‌های استاندارد و واگذاری شمارشگر‌ها از اقدامات اصلی این طرح بود.

‌ روستایی عنوان کرد: پیش از این، میزان مصرف برق در جمعه‌بازار یاسوج معادل مصرف برق یک شهرک هزار خانوار در طول سال بود، اما با اجرای این طرح، مصرف برق به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

‌ مدیر امور برق شهرستان بویراحمد هم با اشاره به اینکه فعالان این بازار از سال ۱۳۹۰ تاکنون از برق غیرمجاز و رایگان استفاده می‌کردند که منجر به مصرف بسیار بالای انرژی شده بود.