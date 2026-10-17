برای نخستین بار کمیسیون پزشکی بنیاد شهید در شهری غیر از مرکز استان برگزار و وضعیت مجروحان بمباران ورزشگاه لامرد با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور بررسی شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس اعلام کرد : در بمباران ورزشگاه لامرد ۲۲ نفر جان باختند و ۱۲۸ نفر مجروح شدند که تاکنون وضعیت ۷۰ مجروح بررسی شده است.

سردار بیانی دلیل برگزاری این کمیسیون در شهر لامرد را درخواست مراجعه‌کنندگان به دلیل مسافت زیاد تا شیراز و حفظ کرامت خانواده شهدا و جانبازان اعلام کرد.

در میان مراجعه‌کنندگان به پزشکان کمیسیون، از کودک دو ساله تا پدر ۷۲ ساله حضور دارند که نقاط مختلف بدنشان دچار جراحت شده است.

پرونده مجروحان توسط پزشکان متخصص از جمله جراح عمومی، چشم‌پزشک، متخصص اعصاب و پزشکان عمومی بررسی و میزان جانبازی هر یک از افراد مشخص می‌شود و بررسی وضعیت مجروحان تا رسیدن به نتیجه ادامه دارد.

همچنین در سفر رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور به لامرد، قبور شهدای بمباران ورزشگاه لامرد گلباران ، از خانواده شهدای این حادثه قدردانی و از کتاب «مرثیه آفتاب» رونمایی شد.