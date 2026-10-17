مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان و خانواده گفت: مدارس روستایی و عشایری، علاوه بر نقش آموزشی، باید به کانون‌هایی برای پرورش خلاقیت، ارتقای مهارت و یادگیری مادام‌العمر تبدیل شوند تا دانش‌آموزان بتوانند در کنار رشد تحصیلی، در توسعه محل زندگی خود نیز نقش‌آفرینی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، میترا تیموری با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی مدارس روستایی و عشایری گفت: برای توسعه کشور باید توجه بیشتری به مناطق روستایی و عشایری داشته باشیم؛ چراکه این مناطق از ظرفیت‌های ارزشمندی برای پرورش استعدادها، بروز خلاقیت و ارتقای مهارت برخوردارند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان و خانواده با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن فرصت‌های مناسب برای دانش‌آموزان مناطق روستایی و عشایری افزود: دختران این مناطق باید از انگیزه کافی و امکانات لازم برای بهره‌مندی از آموزش باکیفیت برخوردار باشند و بتوانند در کنار کسب تجربه‌های جدید، در مسیر پیشرفت و توسعه محل زندگی خود نیز گام بردارند.

وی با اشاره به نقش مدارس در توسعه جوامع محلی گفت: مدارس روستایی و عشایری نباید صرفاً محل ارائه آموزش رسمی باشند، بلکه باید زمینه لازم برای یادگیری مستمر، پرورش خلاقیت و تقویت مهارت‌های دانش‌آموزان را نیز فراهم کنند. تحقق این هدف مستلزم توجه هم‌زمان به کیفیت آموزش، امکانات مدارس و فرصت‌های تربیتی و مهارتی است.

تیموری با اشاره به برنامه‌های مورد توجه برای حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار افزود: شناسایی مدارس نیازمند حمایت، تجهیز این مدارس و فراهم‌کردن فرصت‌های بهتر برای دانش‌آموزان، از جمله اقداماتی است که با همکاری بخش‌های مرتبط آموزش و پرورش دنبال می‌شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان و خانواده گفت: این حمایت‌ها باید علاوه بر آموزش رسمی، حوزه‌هایی مانند برنامه‌های اوقات فراغت، فعالیت‌های تربیت‌بدنی و دوره‌های مهارت‌آموزی را نیز در بر بگیرد تا دانش‌آموزان بتوانند از ظرفیت‌های متنوع برای رشد فردی و اجتماعی خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه مناطق کم‌برخوردار فقط به مناطق دورافتاده کشور محدود نمی‌شوند، افزود: ممکن است مناطقی در اطراف تهران یا کلان‌شهر‌ها نیز با کمبود امکانات آموزشی و تربیتی مواجه باشند. بنابراین، هرجا نیاز به مداخله برای بهبود شرایط آموزشی و افزایش فرصت‌های یادگیری وجود داشته باشد، باید با شناسایی دقیق نیاز‌ها برای رفع آن اقدام کرد.

تیموری با قدردانی از تلاش معلمان، مدیران و راهبران آموزشی فعال در مدارس روستایی و عشایری گفت: بسیاری از این فرهنگیان با وجود امکانات محدود و شرایط دشوار، با انگیزه و تلاش فراوان برای آموزش دانش‌آموزان فعالیت می‌کنند و نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی و تربیتی آنان دارند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان و خانواده تأکید کرد: تقویت دانش‌آموزان دختر و پسر در مناطق روستایی و عشایری، حمایت از معلمان و مدیران این مدارس و فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی و تربیتی مناسب، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه جوامع محلی و تحقق عدالت آموزشی در سراسر کشور باشد.