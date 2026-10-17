دادستان تهران به همراه برخی از نمایندگان دستگاه‌های دولتی به منظور بررسی و رفع مشکلات از یک واحد تولیدی لاستیک در تهران بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کمبود تامین مواد اولیه به علت تحریم‌های ظالمانه، مشکلات مربوط به تخصیص ارز و پیگیری مطالبات مردمی درباره گرانی لاستیک از مهم‌ترین محور‌های این بازدید میدانی است.

دادستان تهران پس از بازدید قرار است با حضور در جلسه‌ای ، مشکلات ریز و‌ درشت این واحد تولیدی لاستیک را بررسی و برای رفع آن‌ها راهکار‌های عملیاتی ارایه دهد.

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