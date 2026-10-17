

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛مرکزکرمانشاه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، گفت :هدف از راه‌اندازی این بازارچه‌ها، تسهیل دسترسی شهروندان به اقلام اساسی، ساماندهی شبکه توزیع، حذف واسطه‌های غیرضروری و کنترل بهتر قیمت‌ها عنوان شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، به همراه جمعی از مدیران کارخانجات استان از مکان یک بازارچه‌ عرضه کالاهای اساسی که توسط شهرداری کرمانشاه در سطح شهر تدارک دیده شده است، بازدید کرد.

در این بازدید که معاون صنایع تبدیلی استان نیز حضور داشت، مراحل تکمیل و آماده‌سازی بازارچه‌های عرضه کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

مسئولان مربوطه بر تسریع در تجهیز و آماده‌سازی هرچه سریع‌تر این مراکز تأکید کردند.

حضور مدیران کارخانجات استان در این بازدید نیز فرصتی برای بررسی ظرفیت‌های تولیدی و هماهنگی بیشتر میان واحدهای تولیدی و شبکه توزیع فراهم کرد.

انتظار می‌رود با راه‌اندازی این بازارچه‌ها، روند عرضه کالاهای اساسی به شهروندان کرمانشاهی ساماندهی شده و دسترسی مردم به مایحتاج ضروری با قیمت مناسب‌تر تسهیل شود.