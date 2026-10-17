با مشارکت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، عملیات لایروبی کانال‌ها و پاکسازی ایستگاه پمپاژ پیچ‌وار اهواز در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا کاظمی گفت: با هدف پیشگیری و مقابله با حوادث ناشی از پدیده النینو با همکاری شهرداری اهواز، عملیات لایروبی کانال‌ها و پاکسازی ایستگاه پمپاژ پیچ‌وار در منطقه هشت شهرداری اهواز در حال انجام می‌باشد.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی زیرساخت‌های شهری پیش از آغاز بارندگی‌ها افزود: لایروبی کانال‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی و پاکسازی ایستگاه‌های پمپاژ، از اقدامات ضروری برای تسهیل دفع روان‌آب‌ها و کاهش خطر آب‌گرفتگی است. شرکت توسعه نیشکر نیز در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود، برای کمک به رفع این مشکلات با شهرداری اهواز همکاری می‌کند.

مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اشاره به اینکه همچنین ساخت و ترمیم ۲۶۰ کیلومتر سیل‌بند در مناطق هم‌جوار واحد‌های نیشکری در شمال و جنوب خوزستان، برای کمک به کاهش مشکلات ناشی از بارندگی در مناطق شهری در حال انجام است، خاطر نشان کرد: با تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع موجود پیش از آغاز بارندگی‌ها، از بروز آب‌گرفتگی و واردآمدن خسارت به شهروندان و زیرساخت‌های شهری جلوگیری شود.