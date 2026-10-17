متقاضیان پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند برای ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌های ارائه‌شده در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته تا جمعه ۱ آبان تمدید شد.

داوطلبان برای ثبت‌نام باید به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org مراجعه کرده و پس از دریافت و مطالعه دفترچه راهنمای ثبت‌نام و بررسی شرایط پذیرش، در صورت تمایل با تهیه کارت اعتباری، مراحل ثبت‌نام و انتخاب رشته را انجام دهند.

ثبت‌نام در رشته‌های پذیرش‌شده بر اساس سوابق تحصیلی، فرایندی مجزا از انتخاب رشته در رشته‌های با آزمون سراسری است. بر اساس اعلام دانشگاه آزاد اسلامی، بیش از ۹۵ درصد رشته‌محل‌های این دانشگاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی به‌صورت بدون آزمون ارائه می‌شوند.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه اعلام‌شده، دفترچه راهنما و ضوابط پذیرش را بررسی و برای ثبت‌نام در رشته‌های موردنظر خود اقدام کنند.