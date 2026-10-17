مدیرکل امور عشایر استان اردبیل از بازگشایی ۲۸ کیلومتر از ایل‌راه‌های تخریب‌شده بر اثر سیل اخیر در شهرستان انگوت خبر داد و بر تداوم عملیات بازگشایی مسیر‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل «علی پیرجاهد» مدیرکل امور عشایر اردبیل، از اجرای عملیات بازگشایی ایل‌راه‌های آسیب‌دیده در سیل اخیر شهرستان انگوت خبر داد.

وی افزود: تاکنون مسیر‌های کچی قشلاقی به طول ۴ کیلومتر، قشلاق قویتول ۲ کیلومتر، قشلاق قره‌سقال ۴ کیلومتر، قشلاق ایلخی ۷ کیلومتر، قشلاق سلوک ۲ کیلومتر، قشلاق دولاماج ۵ کیلومتر، قشلاق طولان ۲ کیلومتر و قشلاق ساغمال‌دره‌سی ۲ کیلومتر بازگشایی شده‌اند.

مدیرکل امور عشایر اردبیل با اشاره به تداوم عملیات بازگشایی ایل‌راه‌ها تاکید کرد: خدمت‌رسانی برای بهبود دسترسی عشایر و بازگشایی مسیر‌های آسیب‌دیده همچنان ادامه دارد.