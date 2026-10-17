در نشست شورای مسکن شهرستان میبد، بر تسریع در تکمیل زیرساخت‌های طرح‌های نهضت ملی مسکن، تأمین آب، برق و گاز پردیس نارین و اختصاص اعتبار برای اجرای طرح‌های زیرساختی در مناطق روستایی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست شورای مسکن شهرستان میبد با حضور میرمحمدی نماینده مردم شهرستان‌های میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و فرماندار شهرستان میبد برگزار شد.در این نشست، تسریع در تکمیل زیرساخت‌های طرح‌های نهضت ملی مسکن، به‌ویژه تأمین آب، برق و گاز پردیس نارین، از مهم‌ترین محور‌های مورد تأکید مسئولان بود.

همچنین طراحی و آغاز عملیات اجرایی زیرساخت‌های طرح‌های نهضت ملی مسکن در روستا‌های مزرعه بیده، حسن‌آباد و رکن‌آباد بررسی و نماینده مردم میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی، خواستار اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح‌ها شد.از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست، تسریع در ابلاغ مرحله دوم طرح آماده‌سازی ۶۲ هکتاری پردیس نارین از سوی اداره کل راه و شهرسازی و آغاز عملیات اجرایی آن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر تا پایان آبان‌ماه بود.پیگیری تأمین اعتبار و تکمیل زیرساخت‌های طرح‌های نهضت ملی مسکن فجر مهرآباد و شهدا نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده در نشست شورای مسکن شهرستان میبد بود.

در ادامه، اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای شبکه آبرسانی روستای حریم شهر نیز مورد تأکید قرار گرفت.

در این نشست، حاضران بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی با هدف رفع موانع و تسهیل روند اجرای طرح‌های مسکن شهرستان میبد تأکید کردند.