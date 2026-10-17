در نشست بین‌المللی ترنگانو ۲۰۲۶ در مالزی، بر ضرورت تبدیل حمایت از فلسطین به اقدام‌های عملی و مستمر، تقویت همکاری‌های دیپلماتیک و بشردوستانه و حفظ وحدت جهان اسلام در دفاع از حقوق مردم فلسطین تأکید شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ حبیب‌رضا ارزانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، در سخنرانی خود در همین نشست، مسئله فلسطین را فراتر از یک موضوع سیاسی و جغرافیایی و آزمونی برای وجدان بشری توصیف کرد و گفت: آنچه در فلسطین رخ می‌دهد به کرامت انسانی، عدالت و مسئولیت جامعه جهانی در برابر ظلم مربوط است.

او با اشاره به دهه‌ها اشغال، آوارگی، شهرک‌سازی و محاصره سرزمین‌های فلسطینی تأکید کرد، بررسی تاریخ این مسئله نباید تنها به تحولات هفتم اکتبر محدود شود؛ چرا که شناخت شرایط کنونی مستلزم توجه به پیشینه طولانی منازعه و رنج مردم فلسطین است.

رایزن فرهنگی ایران همچنین با اشاره به ابتکار امام خمینی (ره) در سال ۱۹۷۹ برای نام‌گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به‌عنوان روز جهانی قدس، گفت: این ابتکار با هدف تبدیل مسئله فلسطین به موضوعی جهانی و جلب حمایت از حقوق مشروع مردم این سرزمین شکل گرفت.

ارزانی با تأکید بر ضرورت وحدت میان مسلمانان، اختلاف‌های مذهبی و قومی را مانعی برای حمایت مشترک از فلسطین ندانست و تصریح کرد: این مسئله باید عامل همبستگی باشد، نه زمینه‌ای برای اختلاف و تفرقه.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پایان با اشاره به ظرفیت همکاری ایران و مالزی در حوزه‌های دیپلماسی، رسانه و فعالیت‌های بشردوستانه، پیام خود را خطاب به مردم فلسطین چنین بیان کرد: «شما تنها نیستید.» وی تأکید کرد دفاع از فلسطین، دفاع از حق، عدالت و کرامت انسانی است و این مسئله می‌تواند پلی برای وحدت ملت‌ها و جوامع اسلامی باشد.

همچنین دکتر محمد خلیل عبدالهادی مسئول امور اطلاع‌رسانی، دعوت اسلامی و توانمندسازی شریعت در ایالت ترنگانو مالزی، در این نشست با تشریح پنج محور اساسی برای تقویت همبستگی با فلسطین گفت: حمایت از مردم این سرزمین نباید به شعارها، نشست‌ها و بیانیه‌های رسانه‌ای محدود بماند، بلکه باید به اقداماتی مشخص، سازمان‌یافته و مستمر تبدیل شود.

او وحدت دیپلماتیک کشور‌های اسلامی، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی، آموزش نسل جوان درباره تاریخ و حقوق فلسطینیان و گسترش کمک‌های بشردوستانه و مشارکت در بازسازی مناطق آسیب‌دیده را از محور‌های اصلی حمایت از فلسطین برشمرد.