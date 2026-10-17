به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از پیشبرد طرح جامع آب آشامیدنی این استان با محوریت گذار از آب‌های زیرزمینی به منابع آب‌های سطحی خبر داد و گفت: به دلیل کاهش ذخایر سفره‌های آب زیرزمینی که بخشی از آن ناشی از توسعه کشاورزی در مازندران است، سیاست کلان وزارت نیرو بر این شد تا تأمین آب شرب مردم استان به سمت منابع آب سطحی و سد‌ها هدایت شود.

حیدر داوودیان با اشاره به بهره‌برداری از سد‌های موجود مانند سد آیت‌الله صالحی مازندرانی (البرز) برای تأمین آب بابل، جویبار، کیاکلا و قائمشهر و سد شهید رجایی برای ساری افزود: طرح جامع آب:آشامیدنی مازندران شامل ۹ مجتمع آبرسانی در شرق و غرب استان است که برخی مراحل آن به بهره‌برداری رسیده یا در حال اجراست و پیگیری لازم برای دریافت ردیف‌های اجرایی و ماده ۲۳ برای مجتمع‌های باقی‌مانده نظیر آمل، نور، محمودآباد، بهشهر، نکا و میاندورود با سرعت دنبال می‌شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به چالش‌های تأمین آب از رودخانه‌ها در فصول گرم سال بیان کرد: در حالی که برخی رودخانه‌های استان مانند چالوس و تنکابن دارای دبی پایه مناسب هستند، در بسیاری از رودخانه‌ها از جمله ورودی‌های سد البرز، در تابستان با کاهش شدید یا به صفر رسیدن آب مواجه می‌شویم؛ از این رو ساخت سد‌ها و مخازن تنظیم آب برای پایداری شبکه آب آشامیدنی ضروری است.