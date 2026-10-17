\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639 \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0636\u0627 \u0631\u0646\u06af \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u062d\u062f\u062a\u060c \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0648 \u0622\u0645\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0639\u0645\u0644\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0648\u0637\u0646 \u0628\u0647 \u062e\u0648\u062f \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u0686\u0634\u0645\u06af\u06cc\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06cc\u0627\u062f\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0641\u0646\u0648\u0646 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0634\u062f.\n \n\u00a0