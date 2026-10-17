۷۵۰ متر دیوار بلوکی که با هدف تصرف حریم شبکه، تخریب و حریم قانونی زهکش منطقه شرق دز تاحداث‌شده بود، تخریب و آزادسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری ناحیه شمال خوزستان گفت: این عملیات در راستای اجرای قانون و با اخذ دستور قضایی انجام شد.

محسن سعادت‌فر، با تأکید بر ضرورت صیانت از حریم قانونی شبکه‌های آبیاری، برخورد با تصرفات غیرمجاز را از اولویت‌های شرکت برشمرد و بر تداوم اقدامات قانونی برای حفاظت از زیرساخت‌های آبی تأکید کرد.

وی حفاظت از حریم قانونی زهکش‌ها را اقدامی ضروری برای حفظ ایمنی و پایداری شبکه‌های زهکشی و جلوگیری از آسیب به زیرساخت‌های آبی عنوان کرد و افزود: هرگونه ساخت و ساز و تصرف غیرمجاز در این محدوده‌ها می‌تواند موجب اختلال در بهره‌برداری، افزایش خطرات احتمالی و تحمیل خسارت به شبکه شود؛

مدیرعامل شرکت بهره برداری ناحیه شمال خوزستان تصریح کرد: امور حراست و حریم‌بانی شرکت بهره‌برداری با همکاری مراجع ذی‌صلاح، اقدامات لازم را برای صیانت از حریم تأسیسات آبی و جلوگیری از تخلفات با جدیت تمام ادامه خواهند داد.