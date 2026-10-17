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استاندار آذربایجانغربی در نشست با رئیس فدراسیون روئینگ ایران، از درخشش ورزشکاران آذربایجانغربی در بیستمین دوره بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶ قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، رضا رحمانی در این نشست که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان و فاطمه مجلل قهرمان بازیهای آسیایی ناگویا برگزار شد، این موفقیتها را جلوهای از توانمندی، خودباوری و اراده نسل جوان استان دانست.
وی افزود: کسب مدال توسط هر هر چهار مربی و سرپرست اعزامی استان در سه رشته ورزشی بیانگر ظرفیتهای ارزشمند فنی و تخصصی ورزش آذربایجانغربی است.
در بازیهای آسیایی ناگویا، ورزشکاران آذربایجانغربی در ۷ رشته از مجموع ۹ رشته اعزامی استان، موفق به کسب ۳ مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز شدند و از مجموع ۱۴ ورزشکار اعزامی استان، ۱۳ مدال شامل ۵ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز به دست آمد.