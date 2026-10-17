به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، رضا رحمانی در این نشست که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان و فاطمه مجلل قهرمان بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شد، این موفقیت‌ها را جلوه‌ای از توانمندی، خودباوری و اراده نسل جوان استان دانست.

وی افزود: کسب مدال توسط هر هر چهار مربی و سرپرست اعزامی استان در سه رشته ورزشی بیانگر ظرفیت‌های ارزشمند فنی و تخصصی ورزش آذربایجان‌غربی است.

در بازی‌های آسیایی ناگویا، ورزشکاران آذربایجان‌غربی در ۷ رشته از مجموع ۹ رشته اعزامی استان، موفق به کسب ۳ مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز شدند و از مجموع ۱۴ ورزشکار اعزامی استان، ۱۳ مدال شامل ۵ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز به دست آمد.