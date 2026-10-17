\u062f\u0631 \u0631\u0627\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0632\u06cc\u0631\u0633\u0627\u062e\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u0648 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0648\u0631\u0632\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0646\u062a\u06cc \u0648 \u067e\u0647\u0644\u0648\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0632\u0648\u0631\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0634\u0647\u0631 \u0627\u06cc\u0632\u062f\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0622\u0628\u0627\u062f\u0647 \u0628\u0627 \u0635\u0631\u0641 \u06cc\u06a9 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n