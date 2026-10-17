به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تربت‌ حیدریه اظهار داشت: در جریان گشت و کنترل نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان تربت‌حیدریه در مناطق تحت مدیریت، از جمله منطقه شکارممنوع ژرف و منطقه حفاظت‌شده سیدمرتضی، یک گروه از شکارچیان غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند.

عباسعلی خسروی افزود: در بازرسی از متخلفان، اجزای لاشه یک رأس کل وحشی از گونه‌های حمایت‌شده و حفاظت‌شده، یک قبضه سلاح شکاری کالیبر ۲۷۰، مقداری مهمات و ادوات مرتبط با شکار و صید غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به ارزش زیست‌محیطی گونه‌های حیات‌وحش تصریح کرد: میزان ضرر و زیان وارده به محیط زیست بابت شکار غیرمجاز یک رأس کل وحشی، بر اساس مصوبه شماره ۴۴۲ شورای عالی حفاظت محیط زیست، حدود ۱۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.