به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: در این روش، اطلاعات سامانه‌های ثبت احوال، املاک و مستغلات، فراجا، وزارت کشور و شرکت ملی پست مبنای اصلی اجرای سرشماری است و عملیات میدانی درخصوص سرشماری‌های گذشته محدودتر و به روش ترکیبی بر پایه ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود.

سیدعلی قرشی نوش آبادی افزود:پس ازبررسی اطلاعات موجود درسامانه‌های پنجگانه، مرحله سرشماری اینترنتی از ۲ مهرماه آغاز می‌شود و در این مرحله برای سرپرستان خانوار‌هایی که اطلاعات آنها ثبت نشده، ناقص و یا دارای مغایرت است، پیامی از مرکز آمار ایران ارسال خواهد شد تادر سامانه خدماتی دولت من، وارد بخش سرشماری شده و اطلاعات موردنیاز را تکمیل کنند.

وی ادامه داد: عملیات میدانی سرشماری، از دوم آبان آغاز شده و به مدت یک ماه اجرا خواهد شد؛ این مرحله به‌صورت نمونه‌ای و هدفمند انجام خواهد شد و هدف از آن دستیابی به شاخص‌های جمعیتی و اقتصادی است که در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌شود.

قرشی نوش آبادی گفت: نرخ بیکاری، میزان باسوادی، نرخ مهاجرت، مشخصات مربوط به محل سکونت افراد، انرژی مورد استفاده خانوار، نوع وسایل گرمایشی و سرمایشی خانوار از جمله شاخص‌هایی است که در این مرحله شناسایی خواهد شد.

وی افزود:کاهش هزینه‌های اجرای سرشماری، یکپارچه شدن سامانه‌های اطلاعاتی و به‌هنگام بودن اطلاعات مورد نیاز تصمیم‌گیری‌ها و برنامه ریزی‌ها از مزایای این روش است و هرچه مشارکت مردم در مرحله اینترنتی و عملیاتی بیشتر باشد، دقت نتایج سرشماری بالاتر و برنامه ریزی‌های مبتنی بر آن دقیق‌تر خواهد بود.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ادامه داد: بخشی از مردم به دلایل مختلف، اطلاعات خود را در سامانه‌های مربوط ثبت نکرده‌اند که اطلاع رسانی رسانه‌ها، برای آگاهی بخشی در خصوص فرآیند اجرای سرشماری، در افزایش مشارکت مردم و تکمیل دقیق‌تر اطلاعات آماری کشور اثربخش خواهد بود.