به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رزمایش اقتدار؛ جان‌فدایان ایران با حضور مردم همیشه در صحنه استان مازندران؛ فردا یکشنبه ۲۶ مهرماه در ساری برگزار می‌شود.

در این رزمایش که از ساعت ۱۴ در میدان شهید قاسمی آغاز می‌شود حاج محمود کریمی و کربلایی محمد اسداللهی مداحی خواهند کرد.

فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: قطعاً حضور مردم در این رزمایش می‌تواند جلوه‌ای از همدلی و مشارکت اجتماعی را به نمایش بگذارد و پیام آن به خوبی به جامعه و جهان منتقل شود.

سردار موحد خاطرنشان کرد: مردم همواره نقش اساسی در حفظ و تداوم انقلاب داشته‌اند و دشمن نیز از همین حضور مردم هراس دارد و حضور مردم از مهم‌ترین پشتوانه‌های نظام است و بر استمرار حضور و مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف تأکید شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که حضور مردم در تجمعات و برنامه‌های اجتماعی و ملی همچنان تداوم داشته باشد.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به اینکه رزمایش اقتدار؛ جان‌فدایان ایران از هفته دفاع مقدس در استان مازندران آغاز شد افزود: فردا رزمایش پایانی و اختتامیه این برنامه با حضور جانفدایان رهبری و ایران اسلامی در ساری برگزار خواهد شد.

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