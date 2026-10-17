آزمون ورودی اختصاصی مقطع دکتری دانشگاه معارف اسلامی برای پذیرش دانشجو در پنج رشته تحصیلی و ورود به دانشگاه در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، با حضور ۵۶۳ داوطلب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آزمون ورودی اختصاصی مقطع دکتری دانشگاه معارف اسلامی با هدف پذیرش دانشجو در رشته‌های مدرسی معارف قرآن و حدیث، مدرسی مبانی نظری اسلام، مدرسی تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی، مدرسی انقلاب اسلامی و مدرسی اخلاق اسلامی برگزار شد.

پذیرش در این رشته‌ها ویژه برادران و خواهران طلبه است و دانشگاه معارف اسلامی تحت نظارت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها فعالیت می‌کند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، نتایج اولیه آزمون در اوایل آذرماه منتشر می‌شود و داوطلبان دارای رتبه‌های برتر، به تعداد چند برابر ظرفیت هر رشته، برای شرکت در مرحله مصاحبه دعوت خواهند شد.

پس از برگزاری مصاحبه‌ها و ارزیابی داوطلبان، نتایج نهایی بر اساس مجموع نمرات آزمون کتبی و مصاحبه تعیین و در اواسط دی‌ماه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه اعلام می‌شود.

پذیرفته‌شدگان نهایی نیز از ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۵ تحصیل خود را در دانشگاه معارف اسلامی آغاز می‌کنند.





