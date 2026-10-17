روزانه نزدیک به ۷۰ دستگاه خودروی تولیدکننده صدای ناهنجار، حرکات نمایشی و دارای تخلفات همزمان در زنجان توقیف و اعمال قانون می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس راهور استان زنجان به موضوع خودرو‌های دارای صدای ناهنجار اشاره کرد و گفت: روزانه نزدیک به ۷۰ دستگاه خودروی تولیدکننده صدای ناهنجار، حرکات نمایشی و دارای تخلفات همزمان در زنجان توقیف و اعمال قانون می‌شوند.

سرهنگ موسوی با انتقاد از بازدارنده نبودن میزان جرایم در مقایسه با تخلفات (مانند حداکثر ۵۰۰ هزار تومان جریمه برای سرعت غیرمجاز یا حرکات نمایشی)، افزود: امیدواریم با تصویب افزایش مبلغ جرایم در مجلس شورای اسلامی، بازدارندگی لازم ایجاد شود.

وی با اشاره به وضعیت تردد موتورسیکلت‌سواران اعلام کرد که تا کنون هیچ دستورالعمل یا قانون مدونی مبنی بر صدور گواهینامه برای موتورسواران زن صادر نشده است.

موسوی افزود: تا کنون ۳۸ دستگاه موتورسیکلت متعلق به بانوان متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شده است، با این حال، اعمال قانون برای بانوان موتورسوار به صورت روزانه انجام می‌شود.

سرهنگ موسوی تاکید کرد: پلیس به دنبال ایجاد سختی برای خانواده‌ها نیست، اما به دلیل مسائل حقوقی و ایمنی، خانواده‌ها اجازه ندهند بانوان موتورسواری کنند.