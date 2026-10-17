به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رقابت‌های بوچیا در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ با حضور ۹۱ ورزشکار از ۲۲ کشور آغاز شده و ندا غایبی عضو سمنانی تیم ملی ایران در این رقابت‌ها در نخستین دیدار خود، با نمایشی درخشان و مقتدرانه موفق شد حریف سنگاپوری اش را با نتیجه ۸ بر یک شکست دهد.

این مسابقات در سالن ورزشی عمومی شهر ناگویا (رینبو هال) در کلاس BC۱، گروه B و در سالن رنگین‌کمان ناگویا برگزار می شود.