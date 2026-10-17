سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از بازگشت بیش از ۹۰۰ تن از سهمیه کسرشده آرد روستاییان و عشایر استان در مرحله نخست خبر داد و گفت: با پیگیری استاندار خوزستان، روند رفع مشکل سهمیه و تسریع در توزیع آرد در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا عبیات اظهار کرد: در پی اجرای طرح هوشمندسازی آرد روستاییان و عشایر در مهرماه و بروز مشکلاتی در سهمیه تخصیصی، با پیگیری‌های سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، و اقدامات معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بیش از ۹۰۰ تن از سهمیه کسرشده در مرحله نخست به استان بازگردانده شد.

وی افزود: این موضوع از طریق وزارت کشور و شرکت بازرگانی دولتی ایران پیگیری شد و برگزاری جلسات مستمر در سطوح مدیریتی استان و نشست‌های هم‌اندیشی با عاملان توزیع و تعاونی‌های روستایی و عشایری نیز در دستیابی به این نتیجه مؤثر بود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به ادامه پیگیری‌ها برای بازگشت بخش بیشتری از سهمیه آرد بیان کرد: این موضوع در چارچوب تصمیمات کارگروه گندم، آرد و نان استان به ریاست استاندار و با هماهنگی دستگاه‌های متولی، فرمانداری‌ها، شرکت‌های تعاونی و عاملان توزیع دنبال می‌شود.

عبیات با اطمینان‌بخشی به خانوار‌های روستایی و عشایری استان درباره تداوم پیگیری‌ها برای تأمین آرد موردنیاز آنان گفت: تلاش می‌شود با پیگیری‌های تکمیلی از مراجع تصمیم‌گیر در سطح ملی، بخش بیشتری از سهمیه موردنیاز این خانوار‌ها تأمین و تخصیص داده شود.

وی همچنین از تشکیل اتاق پایش و نظارت بر فرایند توزیع آرد با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد و افزود: کندی فرایند‌های ناشی از اجرای طرح هوشمندسازی، مشکلات ارتباطی و کاهش سهمیه تخصیصی در مرحله نخست، بر روند توزیع تأثیر گذاشته بود که با تشکیل این اتاق، هماهنگی و نظارت بر توزیع آرد تقویت شده و روند توزیع با شتاب بیشتری ادامه دارد.

عبیات در پایان از خانوار‌های روستایی و عشایری خواست سهمیه تخصیص‌یافته خود را در موعد مقرر دریافت کنند و تأکید کرد: پیگیری برای رفع کامل مشکل سهمیه آرد و بهبود روند توزیع آن همچنان در دستور کار مسئولان استان قرار دارد.