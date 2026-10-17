بانوی کارآفرین تویسرکانی با ایده‌ای خاص و با همیاری تعدادی از بانوان روستای کهنوش، نبات‌هایی با شکل‌ها و طعم‌های متفاوت تولید میکند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، خانم کریمی با ذوق و هنر خود، برای دل خودش و برای پذیرایی از میهمانان، نبات خانگی درست می‌کرد و همین ایده‌ای برای کاری بزرگتر شد.

او نبات‌ها را اغلب آمیخته با طعم‌های گیاهی و البته با خلاقیت و علاقه، تولید می‌کند و با وجود ۴۵ سال زندگی در شهر تهران به زادگاه اجدادی اش آمد به عنوان یک بانوی خانه دار که صفر تا صد کار را نیز با هزینه خودش انجام داد.

خانم کریمی اکنون ۱۰ نفر از دختران و بانوان روستا را مشغول به کار کرده است.