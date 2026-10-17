پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان به همراه نماینده ولیفقیه در استان، همزمان با میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، با حضور در بیمارستانهای رشت با اهدای شاخه گل، از تلاشهای شبانهروزی پرستاران قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس استاندار گیلان به همراه آیتالله رسول فلاحتی نماینده ولیفقیه در گیلان، سردا حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان، دکتر محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و دیگر مسئولان استان و شهرستان، به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، با حضور در بیمارستانهای ولایت و امیرالمؤمنین (ع) رشت، از تلاشها و خدمات ارزشمند پرستاران تجلیل کردند.
در این دیدارها، استاندار گیلان و نماینده ولیفقیه در استان با حضور در بخشهای مختلف بیمارستانی و اهدای شاخه گل به پرستاران، از خدمات صادقانه، تلاشهای شبانهروزی و نقش مؤثر آنان در ارائه خدمات درمانی و مراقبتی به بیماران قدردانی کردند.
هادی حقشناس استاندار گیلان، در جریان حضور در این بیمارستانها، با تبریک این مناسبت به جامعه پرستاری، گفت: پرستاران از ارکان مهم نظام سلامت هستند که با تعهد، تخصص و احساس مسئولیت، نقشی مؤثر در ارائه خدمات درمانی و مراقبت از بیماران ایفا میکنند.
وی با اشاره به جایگاه والای حرفه پرستاری، افزود: خدمت به بیماران، صبر در مواجهه با دشواریها و تلاش برای کاهش آلام مردم، از ویژگیهای ارزشمند جامعه پرستاری است که باید همواره مورد توجه و قدردانی قرار گیرد.
استاندار گیلان گفت: تلاشهای این قشر زحمتکش، به ویژه در شرایط دشوار و در لحظات حساس درمان، نقش مهمی در آرامش بیماران و خانوادههای آنان دارد و خدمات آنها شایسته قدردانی است.
هادی حقشناس با اشاره به تقارن روز پرستار با میلاد حضرت زینب کبری (س)، افزود: حضرت زینب (س) الگویی برجسته از صبر، ایثار، مسئولیتپذیری و استقامت هستند و جامعه پرستاری نیز با تأسی از این سیره ارزشمند، در مسیر خدمت به مردم و مراقبت از بیماران گام برمیدارد.
وی در پایان با قدردانی از زحمات پرستاران بیمارستانهای ولایت و امیرالمؤمنین (ع) رشت، بر اهمیت تکریم جایگاه این قشر و توجه به نقش آنان در ارتقای خدمات سلامت تأکید کرد.