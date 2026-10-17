استاندار گیلان به همراه نماینده ولی‌فقیه در استان، هم‌زمان با میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، با حضور در بیمارستان‌های رشت با اهدای شاخه گل، از تلاش‌های شبانه‌روزی پرستاران قدردانی کردند.

تجلیل از جمعی از پرستاران بیمارستان های رشت تجلیل از جمعی از پرستاران بیمارستان های رشت تجلیل از جمعی از پرستاران بیمارستان های رشت تجلیل از جمعی از پرستاران بیمارستان های رشت تجلیل از جمعی از پرستاران بیمارستان های رشت تجلیل از جمعی از پرستاران بیمارستان های رشت تجلیل از جمعی از پرستاران بیمارستان های رشت تجلیل از جمعی از پرستاران بیمارستان های رشت تجلیل از جمعی از پرستاران بیمارستان های رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس استاندار گیلان به همراه آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در گیلان، سردا حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان، دکتر محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و دیگر مسئولان استان و شهرستان، به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، با حضور در بیمارستان‌های ولایت و امیرالمؤمنین (ع) رشت، از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند پرستاران تجلیل کردند.

در این دیدارها، استاندار گیلان و نماینده ولی‌فقیه در استان با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستانی و اهدای شاخه گل به پرستاران، از خدمات صادقانه، تلاش‌های شبانه‌روزی و نقش مؤثر آنان در ارائه خدمات درمانی و مراقبتی به بیماران قدردانی کردند.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان، در جریان حضور در این بیمارستان‌ها، با تبریک این مناسبت به جامعه پرستاری، گفت: پرستاران از ارکان مهم نظام سلامت هستند که با تعهد، تخصص و احساس مسئولیت، نقشی مؤثر در ارائه خدمات درمانی و مراقبت از بیماران ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه والای حرفه پرستاری، افزود: خدمت به بیماران، صبر در مواجهه با دشواری‌ها و تلاش برای کاهش آلام مردم، از ویژگی‌های ارزشمند جامعه پرستاری است که باید همواره مورد توجه و قدردانی قرار گیرد.

استاندار گیلان گفت: تلاش‌های این قشر زحمتکش، به ویژه در شرایط دشوار و در لحظات حساس درمان، نقش مهمی در آرامش بیماران و خانواده‌های آنان دارد و خدمات آن‌ها شایسته قدردانی است.

هادی حق‌شناس با اشاره به تقارن روز پرستار با میلاد حضرت زینب کبری (س)، افزود: حضرت زینب (س) الگویی برجسته از صبر، ایثار، مسئولیت‌پذیری و استقامت هستند و جامعه پرستاری نیز با تأسی از این سیره ارزشمند، در مسیر خدمت به مردم و مراقبت از بیماران گام برمی‌دارد.

وی در پایان با قدردانی از زحمات پرستاران بیمارستان‌های ولایت و امیرالمؤمنین (ع) رشت، بر اهمیت تکریم جایگاه این قشر و توجه به نقش آنان در ارتقای خدمات سلامت تأکید کرد.