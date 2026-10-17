دیدار حساس تیم‌های فوتبال خاتون بم و گل‌گهر سیرجان درهفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر بانوان به تساوی انجامید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان ایران در حالی عصر دیروزجمعه با رقابت تیم‌های بالای جدول یعنی ۲ مدعی این رقابت‌ها، تیم‌های خاتون بم و گل‌گهر سیرجان با تساوی بدون گل خاتمه یافت که دختران بم با ۱۲ دوره مدافع و عنوان‌دار قهرمانی این رقابت به شمار می‌روند.

دختران بم که برای بازگشت به صدر جدول به دنبال کسب هر سه امتیاز این بازی بودند با وجود فشار‌های گسترده و خلق موقعیت‌های گلزنی متعدد در این بازی نتوانستند دروازه میهمان سیرجانی خود را باز کنند و به تقسیم امتیازات رضایت دادند.

با این نتیجه، تیم فوتبال دختران خاتون بم با کسب هشت امتیاز از چهار بازی (۲برد و ۲ تساوی)، در جایگاه سوم جدول رده‌بندی قرار گرفت و گل‌گهر سیرجان نیز با همین تعداد امتیاز (هشت امتیاز)، اما با تفاضل گل کمتر در رتبه چهارم ایستاد.

در بالای جدول نیز، تیم‌های پرسپولیس و سپاهان اصفهان به ترتیب با ۱۲ و ۹ امتیاز و عملکردی مطلوب در رتبه‌های نخست و دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر زنان جای گرفته‌اند و رقابت در صدر جدول همچنان بسیار فشرده و نفس‌گیر ادامه دارد.

هفته چهارم لیگ برتر زنان با انجام این دیدار و سایر رقابت‌ها پیگیری می‌شود و تیم‌های مدعی، فاصله امتیازی کمی با هم دارند.