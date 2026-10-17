تولید محصولاتِ کشاورزی در شهرستان کوثر، با وجود چالش‌های ناشی از تغییراتِ اقلیمی، با رویکردی متفاوت در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در بخش فیروزآباد، تمرکز بر افزایش کیفیت محصولات و استفاده از فناوری‌های نوینِ آبیاری، هم تولید را بیشتر کرده و هم ظرفیت صادراتیِ محصولات را افزایش داده است.

عباس عاطفی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوثر گفت: در شهرستان کوثر دو هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت گوجه‌فرنگی رفته است که میانگین محصول در هر هکتار بین ۸۰ تا ۱۰۰ تن است.

وی با اشاره به جایگاه این شهرستان در تولید گوجه‌فرنگی افزود: سالانه ۲۱۰ هزار تن گوجه‌فرنگی از اراضی این شهرستان برداشت می‌شود و کوثر از نظر تولید و سطح زیر کشت، رتبه اول را در استان اردبیل دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوثر با اشاره به مشکلات موجود ادامه داد: با وجود این ظرفیت بالای تولید، فراوانی محصول و عدم مدیریت مناسب در بازار، موجب بروز مشکلاتی برای کشاورزان شده است و لازم است تدابیر لازم برای ساماندهی بازار و جلوگیری از زیان کشاورزان اندیشیده شود.

عاطفی یادآور شد: توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری گوجه‌فرنگی در شهرستان کوثر می‌تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات بازار، ایجاد ارزش‌افزوده و افزایش درآمد کشاورزان ایفا کند و این موضوع باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان قرار گیرد.