به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی فیروزکوهی اظهار کرد: تعهد امسال این شهرستان ایجاد یک هزار و ۸۸۵ طرح اشتغالزایی بوده که تاکنون ۶۰ درصد آن محقق شده است.

وی افزود: هر طرح اشتغالزایی می‌تواند یک یا چند فرصت شغلی ایجاد کند، در نتیجه با ایجاد طرح‌های اشتغالزایی به فرصت شغلی در نظر گرفته سریعتر خواهیم رسید.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دزفول بیان کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی به ۲ دسته تسهیلات محور و مجوز محور تقسیم می‌شود که فرصت‌های شغلی مجوز محور مانند صدور مجوز‌های کسب و کار برای افراد متقاضی و استخدام‌های دستگاه‌های دولتی و فرصت شغلی تسهیلات محور در قابل پرداخت وام‌های اشتغالزایی مانند مشاغل خانگی، کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد برکت و علوی و همچنین بسیج سازندگی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اعتبار اشتغال تخصیصی به دستگاه‌های مختلف این شهرستان اظهارکرد: سهم اعتبار اشتغال بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۲۰ میلیارد ریال، کمیته امداد ۲۰ میلیارد ریال، بهزیستی ۶۱ میلیارد ریال، بسیج سازندگی ۹۰ میلیارد ریال، بنیاد برکت ۱۲۰ میلیارد ریال و بنیاد علوی ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

فیروزکوهی ادامه داد: ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار تسهیلات اشتغالزایی به قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه، ۶۰ میلیارد ریال به سازمان امور عشایر، ۳۰ میلیارد ﷼به اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۵۸ میلیارد ﷼ به معاونت روستایی و ۱۴۷ میلیارد ﷼ به دبیرخانه مشاغل خانگی دزفول تخصیص شده است.

در حال حاضر هشت هزار و ۶۰۰ کارگاه در دزفول فعال است.

براساس اعلام مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، بیش از ۱۶ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی جز یک ماده ۹۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در بین ۱۲ دستگاه استان توزیع شده است.

بر اساس این گزارش میزان تعهد اشتغال خوزستان در سال جاری بیش از ۳۰ هزار شغل است.