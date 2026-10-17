به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، از تحویل ۴۷۰۰ طرح از مجموع ۸ هزار طرح تعریف شده در نهضت توسعه مدارس تا مهر ۱۴۰۵ خبر داد.

حمیدرضا خان‌محمدی با اشاره به ضرورت مناسب‌سازی مدارس برای استفاده دانش‌آموزان گفت: بر اساس یکی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود، مدارس جدیدالاحداث باید حتماً مناسب‌سازی شده باشند و ضوابط و شرایط تعیین‌شده در نشریات فنی، متناسب با دستورالعمل‌های بالادستی، در ساخت این مدارس رعایت شود.

وی افزود: علاوه بر این، سالانه ۵۰۰ مدرسه در فصل تابستان با در نظر گرفتن ضوابط مناسب‌سازی می‌شوند و در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرند.

خان‌محمدی با اشاره به طرحهای تعریف‌شده در نهضت توسعه مدارس اظهار کرد: در این نهضت، ۸ هزار طرح بر اساس نظام مسائل مطرح‌شده تعریف شده است که از این تعداد، ۴۷۰۰ طرح تا مهر امسال تحویل داده شده‌اند.

وی گفت: سایر طرحها نیز قرار است تا پایان دولت تکمیل و به دانش‌آموزان تحویل داده شوند. تحقق این هدف با کمک خیرین، مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها دنبال می‌شود.