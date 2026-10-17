بامداد امروز، واژگونی یک دستگاه خودرو پژو پارس در محور قوچان به چناران منجر به فوت ۲ نفر و مصدومیت ۲ نفر دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس جمعیت هلال احمر قوچان گفت: در ساعت ۱۵ دقیقه بامداد امروز حادثه‌ای مبنی بر واژگونی خودروی پژو پارس مشکی در محور قوچان به چناران بعد از پاسگاه انتظامی مومن آباد به عوامل پایگاه شهید یوسف کلاهدوز اعلام و عوامل با خودرو آمبولانس و ست نجات به محل حادثه اعزام شدند.

محمد رضایی رکن آبادی افزود: بر اثر شدت حادثه ۲ نفر از سرنشینان خودرو در دم جان باخته بودند که عوامل هلال احمر بعد از انجام اقدامات رهاسازی پیکر آنها را تحویل عوامل انتظامی دادند.

وی ادامه داد: ۲ مصدوم حادثه نیز توسط عوامل اورژانس برای درمان به بیمارستان موسی بن جعفر (ع) قوچان منتقل شدند.