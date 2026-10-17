آسمان هرمزگان صبح امروز صاف تا قسمتی ابری، هوا همراه با مه رقیق صبحگاهی و در ساعات عصر در ارتفاعات استان با رگبار باران، رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطق مرکزی، غربی و سواحل شمالی تنگه هرمز که شرایط بارشی فراهم نیست احتمال تندباد لحظه‌ای، وقوع گردوغبار و کاهش کیفیت وضع هوا دور از انتظار نیست.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی بویژه در بشاگرد خودداری شود.

وی افزود: امروز بعدازظهر و شب با افزایش باد جنوب غربی تا شمال غربی، سواحل و جزایر غربی استان (کیش، لاوان و پارسیان) متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در این مدت بیشینه سرعت باد به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج به ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

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حمزه نژاد افزود: ناپایداری‌های جویِ عصرگاهی این هفته در استان ادامه دارد و فردا نیز با تقویت شرایط بارشی، علاوه بر ارتفاعات در سایر نقاط استان (با تاکید بر نیمه شرقی و مناطق شمالی) رگبار باران و رعد و برق، احتمال تند باد شدید و تگرگ پیش بینی می‌شود و وقوع ناپایداری موقت دریایی در محدوده شمالی تنگه هرمز وجود دارد.

با توجه به وزش باد جنوب شرقی و افزایش رطوبت نسبی، از فردا تا اواسط هفته، کاهش یک تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه پیش بینی می‌شود.