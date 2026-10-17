برنامه‌های «آیینه خانه» با واکاوی پیوند دانش و تجربه در روابط بین‌نسلی، «سایه روشن تاریخ» با بررسی وقایع تاریخی و مسایل روز ایران و جهان و «بهارستان» با نگاهی به چالش‌های آب و کشاورزی، امروز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجله اجتماعی و روان‌شناختی «آیینه‌خانه» از گروه جامعه و جوان رادیو فرهنگ، با محوریت بررسی راهکار‌های انتقال تجربیات بزرگسالان به نسل جدید پخش می شود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی، سردبیری و نویسندگی اسماعیل شامانیان، اجرای راضیه گردکاهد و هماهنگی سهیلا رضا، از ساعت ۱۰ تا ۱۱، پخش می‌شود.

در این برنامه، ابعاد مختلف چالش‌های ارتباطی میان نسل‌ها و شیوه‌های انتقال خرد و تجربه زیسته بررسی می‌شود. در بخش کارشناسی، خالوند، کارشناس ارشد روان‌شناسی، به این پرسش می‌پردازد که چرا گاهی انتقال تجربه از سوی بزرگسالان، از نگاه نسل جدید، «مداخله‌گری» یا «نصیحت‌گری» تلقی می‌شود و مرز ظریف میان راهنمایی و کنترل کردن کجاست، به‌گونه‌ای که پیوند عاطفی اعضای خانواده آسیب نبیند. وی در ادامه، ابعاد روان‌شناختی این موضوع را تحلیل می‌کند.

همچنین، در بخش گزارش که با تلاش حمیرا فراتی تهیه شده است، موضوع برنامه از زاویه‌ای دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد. در ادامه، دکتر الناز شیری، جامعه‌شناس، به این پرسش پاسخ می‌دهد که در عصر دیجیتال، با فاصله گرفتن نسل جدید از والدین به‌عنوان مراجع علمی و گرایش آنها به اینفلوئنسر‌ها و موتور‌های جست‌و‌جو مانند گوگل، چگونه می‌توان اعتبار تجربه بزرگسالان را در ذهن نسل جدید بازسازی کرد تا بار دیگر به خرد و تجربه خانواده اعتماد کنند.

در بخش دیگری از برنامه، با دکتر مریم برهمن، دکترای فلسفه علوم تربیتی، گفت‌و‌گو می‌شود. در این گفت‌و‌گو، نقش تجربه زیسته در مقایسه با دانش نظری در فرایند یادگیری نسل جدید بررسی خواهد شد. همچنین، این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به دسترسی گسترده نسل جدید به دانش روز از طریق فضای مجازی، چگونه می‌توان فرایند یادگیری را از حالت سخنرانی و انتقال یک‌سویه اطلاعات به سمت مشاهده و تجربه عملی سوق داد.

علی جلیلی‌باله و فریناز ثریا نیز در بخش نمایشی برنامه ایفای نقش می‌کنند.

در بخش تعاملی، «آیینه‌خانه» با طرح پرسشی از مخاطبان دعوت می‌کند دیدگاه‌ها و تجربه‌های خود را به اشتراک بگذارند: «آیا شما نیز در خانواده خود با این چالش روبه‌رو هستید؟ آیا تجربه‌ای داشته‌اید که بزرگ‌تر‌ها بخواهند به شما منتقل کنند، اما آن را نپذیرفته باشید؟ یا برعکس، آیا تجربه‌ای از بزرگ‌تر‌ها شنیده‌اید که مسیر زندگی شما را تغییر داده باشد؟»

مجله تاریخی و سیاسی «سایه روشن تاریخ» از ساعت ۱۶ تا ۱۷، در قالب بخش‌های متنوع، رخداد‌های تاریخی و مسائل روز ایران و جهان را واکاوی می کند. این برنامه به تهیه‌کنندگی و نویسندگی یلدا احتشامی، اجرای سید حامد موسوی و کارشناسی محمد ساجدی پخش می‌شود.

از بخش‌های مختلف این برنامه، «قراردادها» است که به بررسی نهضت سربداران می‌پردازد. در بخش «نقطه‌های پنهان»، حمله اسکندر به ایران واکاوی می‌شود و بخش «معماری قدرت» به بررسی دوران مانی در دوره هخامنشیان اختصاص دارد.

در بخش «پهلوی به روایت تاریخ»، مواضع شاه درباره سوگند به قرآن و آنچه در این زمینه به‌عنوان مواضع دروغین او مطرح شده است، بررسی می‌شود. همچنین، بخش «پشت پرده اکنون» با تحلیل مسائل روز ایران و جهان، بر جنایات رژیم صهیونیستی و سلطه‌جویی‌های آمریکا تمرکز دارد.

«آقای خبرنگار» بخش دیگری از «سایه روشن تاریخ» است که به بررسی عملکرد عمرو موسی، دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، می‌پردازد.

همچنین، بخش «روزشمار تاریخ» با اجرای راضیه گردکاهد و بخش تعاملی برنامه با اجرای ساناز روزبهانی تقدیم مخاطبان می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را علاوه بر موج رادیو فرهنگ، به‌صورت تصویری از طریق تارنما و برنامه کاربردی «ایران‌صدا» نیز تماشا کنند.

مجله رادیویی «بهارستان»، ساعت ۱۸:۱۵، ضمن پیگیری مصوبات و طرح‌های مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته، مهم‌ترین مطالبات رسانه‌ای از وکلای ملت را بررسی می کند. این برنامه به تهیه‌کنندگی رؤیا یمینی و با اجرای نگین خواجه‌نصیر پخش می‌شود و سیدامیر وکیلیان نیز به‌عنوان نماینده رسانه‌ها و مطبوعات کشور در آن حضور دارد.

در بخش کارشناسی حضوری این برنامه، دکتر نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، درباره موضوعاتی همچون تداوم کمبود آب، صادرات محصولات کشاورزی و مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز‌ها گفت‌و‌گو می‌کند.

همچنین، در بخش پیگیری‌های تلفنی، «بهارستان» میزبان چند تن از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون‌های تخصصی خواهد بود. دکتر عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، درباره راهکار‌های رفع نابرابری آموزشی از طریق ارتقای کیفیت مدارس دولتی سخن می‌گوید. در ادامه، دکتر سلمان اسحاقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان، به ضرورت اجرای دقیق قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌پردازد.

همچنین، در گفت‌و‌گو با دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان اجرای ضوابط و راه‌اندازی سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت بررسی می‌شود. این گفت‌و‌گو با تمرکز بر گزارش دیوان محاسبات درباره تحقق ۶۴ درصدی این موارد، به موضوع نظارت بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت اختصاص دارد.