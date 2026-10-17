رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری دو متهم خبر داد که با درج آگهی فروش خودرو در سکو‌هایی مانند دیوار و شیپور، فروشندگان را به دریافت وجه در قالب رمز ارز ترغیب می‌کردند و پس از انتقال ارز‌های دیجیتال بی‌ارزش و جعلی به کیف پول آنان، خودرو‌ها را تحویل می‌گرفتند و از محل متواری می‌شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری دو متهم خبر داد که با درج آگهی فروش خودرو در سکوهایی مانند دیوار و شیپور، فروشندگان را به دریافت وجه در قالب رمز ارز ترغیب می‌کردند و پس از انتقال ارز‌های دیجیتال بی‌ارزش و جعلی به کیف پول آنان، خودرو‌ها را تحویل می‌گرفتند و از محل متواری می‌شدند.

وی با اشاره به آغاز رسیدگی به این پرونده گفت: تعدادی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا اعلام کردند پس از انتشار آگهی فروش خودروی خود در پلتفرم‌های آگهی‌محور، مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

به گفته وی، افراد متهم پس از مشاهده آگهی‌های فروش خودرو در دیوار و شیپور، با فروشندگان تماس می‌گرفتند و با پیشنهاد پرداخت بهای خودرو از طریق ارز دیجیتال، اعتماد آنان را جلب می‌کردند. فروشندگان نیز با اعتماد به ادعای خریداران و ناآگاهی از سازوکار رمزارزها، خودرو را در اختیار آنان قرار می‌دادند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: مالباختگان پس از بررسی کیف پول دیجیتال خود متوجه شدند رمزارز‌های دریافتی فاقد ارزش بوده‌اند و در واقع با پرداخت جعلی، خودروهایشان به سرقت رفته است.

وی ادامه داد: در پی ثبت شکایت‌ها، کارشناسان پلیس فتا تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند و با بهره‌گیری از روش‌های علمی و تجربی، هویت متهمان را شناسایی کردند. این دو نفر پس از طی تشریفات قضایی، در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.

سردار معظمی گودرزی با اشاره به اعتراف متهمان تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این افراد با همین شیوه از ۱۵ نفر، در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده‌اند.

متهمان در جریان تحقیقات اظهار داشتند که آگهی‌های فروش خودرو را در سکوهای دیوار و شیپور بررسی می‌کردند و با مراجعه به محل فروشندگان، آنان را به دریافت بهای خودرو از طریق رمزارز ترغیب می‌کردند. سپس با انتقال رمزارز‌های جعلی و بی‌ارزش به کیف پول دیجیتال مالباختگان، خودرو را تحویل گرفته و از محل خارج می‌شدند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی شهروندان درباره معاملات رمزارزی گفت: ارتقای دانش کاربران در زمینه موضوعات مختلف فضای مجازی، از جمله ارز‌های دیجیتال، نقش مهمی در پیشگیری از جرایم سایبری دارد و مستلزم مسئولیت‌پذیری، برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی برای کسب اطلاعات معتبر است.

وی از شهروندان خواست در معاملات مرتبط با رمزارزها، پیش از اطمینان از اعتبار و ارزش دارایی دریافتی، از تحویل خودرو یا سایر اموال خودداری کنند و موارد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ یا درگاه رسمی پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir گزارش دهند.