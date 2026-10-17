بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، صبح امروز شنبه ۲۵ مهر شاخص کیفی هوا در شهر‌های اهواز، شوش، شوشتر، مسجدسلیمان، گتوند، هندیجان، هویزه، ملاثانی و اندیمشک، شادگان و دزفول در وضعیت قرمز نارنجی آلودگی هوا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز شنبه ۲۵ مهر شاخص کیفی هوا در شهر‌های اهواز ۱۶۴، شوش ۱۵۸، شوشتر ۱۵۵، مسجدسلیمان ۱۵۳ و گتوند ۱۵۱ AQI رسید شدکه نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

این میزان در شهر‌های هندیجان ۱۴۴، هویزه ۱۳۹، ملاثانی و اندیمشک ۱۳۶، شادگان و دزفول ۱۱۶ AQI ثبت شدکه نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است..

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.