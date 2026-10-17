به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: اعتبار اعلام‌شده برای هر نفر یک میلیون تومان است.

ابراهیم مهرجو افزود: این مبلغ به‌صورت اعتبار خرید کالا در اختیار خانوار‌های مشمول قرار می‌گیرد و امکان برداشت نقدی آن از حساب بانکی وجود ندارد.

کالابرگ شامل چه کالا‌هایی می‌شود؟

اعتبار برای خرید اقلام زیر قابل استفاده است:

خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست و پنیر

محصولات پروتئینی: گوشت قرمز، مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو

میوه و تره‌بار: انواع میوه و سبزیجات

مهلت استفاده از اعتبار مهرماه تا پایان آبان‌ماه است.

موجودی کالابرگ را از کجا استعلام کنیم؟

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. بازوی کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۳. کد دستوری *۵۰۰*۱۴۶۳#