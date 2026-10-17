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امروز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ کالابرگ خانوارهای با رقم انتهای کد ملی سرپرستان ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: اعتبار اعلامشده برای هر نفر یک میلیون تومان است.
ابراهیم مهرجو افزود: این مبلغ بهصورت اعتبار خرید کالا در اختیار خانوارهای مشمول قرار میگیرد و امکان برداشت نقدی آن از حساب بانکی وجود ندارد.
کالابرگ شامل چه کالاهایی میشود؟
اعتبار برای خرید اقلام زیر قابل استفاده است:
خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما
لبنیات: شیر، ماست و پنیر
محصولات پروتئینی: گوشت قرمز، مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو
میوه و ترهبار: انواع میوه و سبزیجات
مهلت استفاده از اعتبار مهرماه تا پایان آبانماه است.
موجودی کالابرگ را از کجا استعلام کنیم؟
۱. اپلیکیشن «شمیم»
۲. بازوی کالابرگ در پیامرسان «بله»
۳. کد دستوری *۵۰۰*۱۴۶۳#