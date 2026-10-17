به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از تداوم نظارت بر تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی در دهستان میانکاله خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۵۰۰ تن کود اوره بین کشاورزان این دهستان توزیع شده و روند تأمین و آماده‌سازی محموله‌های جدید برای توزیع همچنان ادامه دارد.

سید اسماعیل حسینی اظهار کرد: در راستای حمایت از کشاورزان، تسهیل دسترسی بهره‌برداران به نهاده‌های مورد نیاز و نظارت بر روند تأمین و توزیع به‌موقع کود‌های شیمیایی، سرپرست مرکز جهاد کشاورزی دهستان میانکاله روز جمعه ۲۴ مهر از کارگزاری شرکت تعاونی ساحل حسین‌آباد و کارگزاری آقای سهرابی در زاغمرز بازدید کرد.

وی افزود: تاکنون حدود ۵۰۰ تن کود اوره در حوزه دهستان میانکاله بین کشاورزان توزیع شده است که این اقدام نقش مهمی در تأمین نیاز کودی بهره‌برداران و پشتیبانی از فعالیت‌های زراعی منطقه دارد.

حسینی با اشاره به جزئیات وضعیت موجودی و محموله‌های کود اوره در شرکت تعاونی ساحل حسین‌آباد بیان کرد: ۲۵ تن کود اوره به‌صورت کیسه‌گیری‌شده از مبدأ آماده توزیع بود و همچنین دو محموله کود اوره فله به مجموع ۵۴ تن تخلیه شده و عملیات کیسه‌گیری آنها با هدف آماده‌سازی برای توزیع بین کشاورزان در حال انجام بود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با تأکید بر ضرورت استمرار خدمات‌رسانی در بخش کشاورزی تصریح کرد: تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، به‌ویژه کود‌های مورد نیاز، یکی از عوامل مؤثر در حفظ سلامت مزارع، بهبود رشد محصولات و افزایش عملکرد تولید است و هرگونه تأخیر در دسترسی کشاورزان به این نهاده‌ها می‌تواند بر روند عملیات زراعی تأثیرگذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه جهاد کشاورزی در همه روز‌ها و متناسب با نیاز بهره‌برداران، پیگیر مسائل تولید و تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان است و تعطیلی روز‌های تقویمی به معنای توقف خدمت‌رسانی به جامعه تولیدکننده نیست. حمایت از کشاورزان، استمرار جریان تولید، افزایش بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر است و این مدیریت با نظارت مستمر بر شبکه کارگزاری‌ها و مراکز توزیع نهاده، برای تسهیل دسترسی کشاورزان و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تلاش می‌کند.