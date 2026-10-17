جشنواره عسل کلپوره در روستای قوچ‌پلنگ کاشمر خراسان رضوی، فرصتی برای معرفی محصولات محلی، رونق اقتصادی روستا‌ها و تقویت همبستگی اجتماعی فراهم کرد؛ رویدادی که با وعده اختصاص ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار برای آبادانی این روستا همراه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری خراسان رضوی، در این جشنواره با تأکید بر اهمیت برگزاری رویداد‌های بومی و محلی گفت: هر روستا می‌تواند با معرفی یک محصول، غذای محلی، آیین یا بازی بومی، رویدادی ویژه برای خود تعریف کند و از این ظرفیت برای تقویت سرمایه اجتماعی و رونق اقتصادی بهره ببرد.

محمدعلی همدمی‌نژاد افزود: خراسان رضوی حدود ۲هزار و ۵۰۰ دهیاری دارد و برگزاری جشنواره‌های متنوع در روستا‌های استان می‌تواند به معرفی توانمندی‌های محلی، افزایش رفت‌وآمد مردم و ارتباط دوباره روستازادگان با زادگاهشان کمک کند.

همدمی‌نژاد همچنین از افزایش ۱۷.۵برابری اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای درآمدزایی دهیاری‌ها نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: این اعتبارات به حدود ۶۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

محمد قربانی، فرماندار کاشمر، نیز با تأکید بر ظرفیت روستا‌های شهرستان برای برگزاری جشنواره‌های محلی گفت: جشنواره‌هایی با محوریت محصولات بومی، ضمن فراهم کردن زمینه فروش تولیدات روستایی، موجب جذب بازدیدکنندگان و معرفی توانمندی‌ها و جاذبه‌های روستا‌ها می‌شوند.

وی افزود: روستا‌های کاشمر ظرفیت برگزاری جشنواره‌های متنوعی از جمله جشن کشمش، انار و سوهان را دارند و می‌توان با برنامه‌ریزی برای این رویدادها، مردم را در فضایی بانشاط گرد هم آورد و زمینه رونق اقتصادی روستا‌ها را فراهم کرد.

فرماندار کاشمر ابراز امیدواری کرد در جشنواره‌های آینده، زمینه حضور مردم از دیگر نقاط استان نیز فراهم شود تا ضمن آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های روستایی، منافع اقتصادی و اجتماعی این رویداد‌ها به مردم و جوامع محلی بازگردد.