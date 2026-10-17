طرح «روایت پیشرفت و امید» دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با هدف معرفی دستاورد‌های حوزه سلامت و تبیین آثار آنها در زندگی مردم، در آیینی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، طرح «روایت پیشرفت و امید» دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با هدف معرفی دستاورد‌های حوزه سلامت و تبیین آثار آنها در زندگی مردم، در آیینی رونمایی شد. این پویش با محوریت معرفی پروژه‌های شاخص، خدمات تخصصی و برنامه‌های توسعه‌ای دانشگاه در حوزه‌های بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش آغاز به کار کرد.

در این پویش، دستاورد‌هایی همچون فعالیت مرکز کاشت حلزون بیمارستان شهید دکتر رهنمون، راه‌اندازی بخش پت‌اسکن بیمارستان شهید صدوقی، ارائه خدمات درمانی به روش تاوی در مرکز قلب افشار یزد، خدمات بخش آنژیوگرافی پریفرال بیمارستان شهید دکتر رهنمون و کلینیک پیگیری مرکز تحقیقاتی و درمانی دیابت با تأکید بر نقش آنها در تسهیل دسترسی مردم به خدمات پیشرفته سلامت معرفی می‌شوند.

«روایت پیشرفت و امید» تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، پیشرفت‌های حوزه سلامت استان یزد را به زبانی ساده و ملموس برای شهروندان روایت کند و آگاهی عمومی از خدمات و توانمندی‌های نظام سلامت یزد را افزایش دهد.