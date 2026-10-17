به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شرکت‌کنندگان در این تجمعات با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و پلاکارد‌هایی با مضامین انقلابی و تجلیل از مقام شهدا، بر تداوم راه انقلاب اسلامی، پاسداری از ارزش‌های آن و تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند.

حاضران همچنین با سر دادن شعار‌هایی در حمایت از نیرو‌های مسلح و رزمندگان جبهه مقاومت، همبستگی خود را با مدافعان امنیت و آرمان‌های انقلاب به نمایش گذاشتند.