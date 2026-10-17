به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با اشاره به آسفالت بودن ۶۲ درصد راه‌های روستایی استان، از نیاز ۱۷۸ روستای بالای ۲۰ خانوار به احداث، بهسازی و آسفالت راه خبر داد و اعلام کرد برای اجرای این طرح‌ها حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار موردنیاز است. ‎

عبدالرضا دادبود با تشریح وضعیت راه‌های روستایی مازندران گفت: از مجموع حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه در استان، طول راه‌های روستایی حدود ۷ هزار و ۹۰۰ کیلومتر است و در حال حاضر ۶۲ درصد راه‌های روستایی مازندران آسفالت شده‌اند؛ این مقدار در مقیاس کشوری ۵۴ درصد گزارش شده است.

وی افزود: در مجموع، ۲ هزار و ۲۹۶ روستای بالای ۲۰ خانوار استان از راه آسفالته برخوردارند، اما ۱۷۸ روستا با مجموع ۶۳۰ کیلومتر راه همچنان برای برخورداری از مسیر آسفالته به اجرای طرح‌های عمرانی نیاز دارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران ادامه داد: برای ساخت، بهسازی و آسفالت این مسیر‌ها حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار موردنیاز است و تأمین منابع مالی برای تکمیل راه‌های باقی‌مانده از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی عمرانی استان به شمار می‌رود.

دادبود با اشاره به عملکرد دو سال اخیر در این بخش خاطرنشان کرد: با هزینه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، ۱۶۹ کیلومتر راه روستایی ساخته و ۱۹۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان روکش آسفالت شد.

وی همچنین از تکمیل و بهره‌برداری ۱۱ دستگاه پل نیمه کاره روستایی خبر داد و مقدار قیر دریافتی در این دوره را ۲ هزار و ۲۷ تن اعلام کرد.