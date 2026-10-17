به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسابقات اسکیت هنری منطقه مرکز کشور با حضور ۱۶۰ ورزشکار از استان‌های اصفهان، یزد، فارس، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و بوشهر به مدت دو روز به میزبانی اصفهان برگزار شد و با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

این رقابت‌ها در سالن ایران‌زمین مجموعه امداد و نجات هلال‌احمر اصفهان برگزار شد و ورزشکاران بااجرای حرکات زیبا، نمایشی و تکنیکی، جلوه‌هایی تماشایی از تلفیق هنر، مهارت و ظرافت در ورزش اسکیت را به نمایش گذاشتند.

در پایان این دوره ازمسابقات، تمامی استان‌های شرکت‌کننده موفق به کسب نشان شدند و استان اصفهان با عملکردی درخشان، در صدر جدول توزیع نشان‌ها قرار گرفت.

همچنین نمایندگان استان‌های کرمانشاه، فارس، یزد، چهارمحال و بختیاری و بوشهر نیز با نمایش توانمندی‌های خود، موفق به کسب نشان‌های رنگارنگ شدند.