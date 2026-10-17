استاندار کرمان:مرکز مالی بین‌المللی در کرمان برای استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی، تسهیل سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های بزرگ مالی، آغاز به کار خواهدکرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمد علی طالبی افزود: این مرکزبا ایجاد استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی برای طرحهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری است و قرار شده شرکت‌های بزرگ تأمین مالی و هلدینگ‌های بزرگ مالی کشور در این مرکز دفتر داشته باشند تا زمینه گفت‌وگوی مستقیم سرمایه‌گذاران با نهاد‌های تأمین مالی فراهم شود.

استاندار کرمان در ادمه با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح هتل در محدوده بام کرمان تصریح کرد: باید اجرای این طرح هرچه سریع‌تر آغاز شود و سرمایه‌گذار مورد نیاز برای آن نیز مشخص شود.

محمدعلی طالبی در دیدار هیئت سرپرستی مؤسسه اعتباری ملل ابراز امیدواری کرد: با حل مشکلات این مجموعه و تقویت فعالیت‌های آن، زمینه مناسب‌تری برای طرح انتظارات استان در زمینه سرمایه‌گذاری و حمایت از طرح‌های اقتصادی فراهم می‌شود.

بگفته وی مجموعه بام کرمان و تله‌کابین قابلیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و رویداد‌ها را دارد.