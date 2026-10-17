بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری در نزدیکی مشهد میقان شهر اراک، هشت نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی اعلام حادثه به سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی پراید و پژو ۲۰۶ در حدفاصل ایبک‌آباد و مشهد میقان، کارشناسان فوریت‌های پزشکی پایگاه‌های اورژانس ایبک‌آباد، خیبر، داوودآباد و مرزیجران به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه، ۸ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.